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Опубликовано 3 июля 2017, 11:44

Valve столкнулась с рекордным количеством заявок по возврату средств

Фото &copy; joinDOTA

Фото © joinDOTA

После старта летней распродажи компания Valve получила более трёхсот тысяч обращений от игроков.

Компания Valve заявила, что в мае среднее количество обращений в день было 75 тысяч. В связи с проведением летней распродажи в Steam этот показатель увеличился более чем в четыре раза.

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Valve получила рекордное количество заявок на возврат средств

Фото © joinDOTA

На второй день распродажи количество заявок снизилось. Из 229 тысяч запросов, которые были получены 28 июня, 206 тысяч — заявки на возврат средств, 15 тысяч — восстановление аккаунта, 5 тысяч — помощь с совершением покупки, а ещё практически 3 тысячи человек нуждались в технической поддержке.

Всего с момента начала распродажи Valve получила 1,5 миллиона заявок.

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Сергей Сурепин
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