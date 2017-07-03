Основатель Arkane объяснил свой уход из студии

Рафаэль Колантонио на прошлой неделе объявил, что покидает игровую индустрию. Практически 20 лет назад он основал студию Arkane. Теперь разработчик прокомментировал своё решение.

По словам Колантонио, ему тяжело покидать индустрию, однако он занимался этим 18 лет и теперь нуждается в перерыве. Колантонио планирует посвятить время личным проектам, среди которых есть занятие музыкой, а также он хочет больше времени проводить с сыном.