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Опубликовано 3 июля 2017, 12:13

Основатель Arkane объяснил свой уход из студии

Фото &copy; Bethesda Softworks LLC

Фото © Bethesda Softworks LLC

Автор Dishonored и Prey прокомментировал уход из собственной компании и ситуацию в индустрии в целом.

Рафаэль Колантонио на прошлой неделе объявил, что покидает игровую индустрию. Практически 20 лет назад он основал студию Arkane. Теперь разработчик прокомментировал своё решение.

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Руководитель Arkane прокомментировал уход из собственной студии

Фото © Bethesda Softworks LLC

По словам Колантонио, ему тяжело покидать индустрию, однако он занимался этим 18 лет и теперь нуждается в перерыве. Колантонио планирует посвятить время личным проектам, среди которых есть занятие музыкой, а также он хочет больше времени проводить с сыном.

Сейчас руководить студией Arkane будет Харви Свит, коллега и давний друг Колантонио.

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Сергей Сурепин
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