Энтузиасты добавили в Skyrim поселение из Oblivion
Скриншот © L!FE
Теперь все желающие смогут установить модификацию, которая добавляет в игру от Bethesda поселение Брума.
Авторы модификации полностью воссоздали локацию из The Elder Scrolls IV: Oblivion. Теперь пользователи Skyrim могут посетить храм Повелителя Облаков и Шпиль Фросткрег.
По словам энтузиастов, которые создали модификацию Beyond Skyrim, масштабы Брумы больше официального дополнения Dragonborn от Bethesda в полтора раза. Всего разработчикам пришлось добавить в город 70 персонажей, новые задания, подземелья, оружие и экипировку.
В Skyrim появилось поселение из Oblivion
Скриншот © L!FE
Кроме того, профессиональные актёры озвучили 24 тысячи строчек диалогов. Для игры пришлось записать более трёх часов оригинальной музыки.