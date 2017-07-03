Энтузиасты добавили в Skyrim поселение из Oblivion

Теперь все желающие смогут установить модификацию, которая добавляет в игру от Bethesda поселение Брума.

Авторы модификации полностью воссоздали локацию из The Elder Scrolls IV: Oblivion. Теперь пользователи Skyrim могут посетить храм Повелителя Облаков и Шпиль Фросткрег.

По словам энтузиастов, которые создали модификацию Beyond Skyrim, масштабы Брумы больше официального дополнения Dragonborn от Bethesda в полтора раза. Всего разработчикам пришлось добавить в город 70 персонажей, новые задания, подземелья, оружие и экипировку.

В Skyrim появилось поселение из Oblivion Скриншот © L!FE