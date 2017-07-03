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Опубликовано 3 июля 2017, 12:49

Энтузиасты добавили в Skyrim поселение из Oblivion

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Скриншот © L!FE

Теперь все желающие смогут установить модификацию, которая добавляет в игру от Bethesda поселение Брума.

Авторы модификации полностью воссоздали локацию из The Elder Scrolls IV: Oblivion. Теперь пользователи Skyrim могут посетить храм Повелителя Облаков и Шпиль Фросткрег.

По словам энтузиастов, которые создали модификацию Beyond Skyrim, масштабы Брумы больше официального дополнения Dragonborn от Bethesda в полтора раза. Всего разработчикам пришлось добавить в город 70 персонажей, новые задания, подземелья, оружие и экипировку.

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В Skyrim появилось поселение из Oblivion

Скриншот © L!FE

Кроме того, профессиональные актёры озвучили 24 тысячи строчек диалогов. Для игры пришлось записать более трёх часов оригинальной музыки.

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Сергей Сурепин
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