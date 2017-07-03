Авторы модификации для Fallout 4 добавят классическую систему умений

У игроков снова будет возможность распределять очки между привычными показателями RPG.

Новое обновление доступно будет для модификации Fallout Cascadia. Разработчики показали скриншот, на котором изображён интерфейс системы умений. Ранее игроки были знакомы с ней по другим играм серии.

В модификации для Fallout 4 появится классическая система умений Фото © BETHESDA SOFTWORKS LLC

Теперь игроки смогут распределять очки между умениями вроде взлома, речи, медицины и ближнего боя.