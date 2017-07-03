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Регион
Опубликовано 3 июля 2017, 14:04

Electronic Arts подозревают в использовании геймплея Anthem с Xbox One X для PS4

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Пользователи обнаружили видеомонтаж в трейлере будущего многопользовательского шутера.

На YouTube-канале PlayStation появилось видео с Anthem. В трейлере с геймплеем пользователи обнаружили, что названия кнопок L1 и R1 в интерфейсе написаны "поверх" клавиш LB и RB, характерных для контроллера Xbox One.

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Electronic Arts использовал один и тот же геймплей для демонстрации Anthem с Xbox One X и PS4 Pro

Фото © Electronic Arts Inc.

Фанаты предполагают, что издатель скопировал видео, подготовленное для Xbox One X, внёс изменения, а после отправил трейлер Sony.

Разработкой Anthem занимается студия BioWare. Игра выйдет в 2018 году.

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Сергей Сурепин
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