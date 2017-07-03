Слуцкий провёл первую тренировку в "Халл Сити"

Сегодня футболисты английского клуба впервые потренировались под руководством российского наставника — 46-летнего Леонида Слуцкого.

Игроки "Халл Сити" в первый день после отпуска приступили к подготовке к новому сезону в Чемпионшип.

После тренировок в Англии "Халл" отправится на предсезонные сборы в Португалию, где сыграет несколько товарищеских матчей.