Слуцкий провёл первую тренировку в "Халл Сити"
Фото:twitter.com/HullCity
Сегодня футболисты английского клуба впервые потренировались под руководством российского наставника — 46-летнего Леонида Слуцкого.
Игроки "Халл Сити" в первый день после отпуска приступили к подготовке к новому сезону в Чемпионшип.
После тренировок в Англии "Халл" отправится на предсезонные сборы в Португалию, где сыграет несколько товарищеских матчей.
До тренировки Слуцкий встретился с фанатами английского клуба, сделал фото с поклонниками и раздал автографы всем желающим.
| Leonid Slutsky signs autographs and speaks to fans outside the @UniOfHull Training Ground on his first day at the Club pic.twitter.com/2JLGona3a7— Hull City (@HullCity) 3 июля 2017 г.
Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" в начале июня. Контракт россиянина с новой командой рассчитан на два года.