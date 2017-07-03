Госдума защитит права обманутых дольщиков

В понедельник, 3 июля, в Государственной думе состоялись парламентские слушания, посвящённые созданию новых законодательных механизмов защиты прав и законных интересов дольщиков, проблемы которых на протяжении ряда лет остаются на острие социальных конфликтов.

Говоря о необходимости выработки новых законодательных подходов к защите участников долевого строительства, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил важность недопущения злоупотреблений на этом рынке:

— Многие нормы закона нам не нравятся, мы считаем необходимым их дорабатывать. И выработку тех предложений, которые считаем необходимыми, мы будем обсуждать вместе с вами. С тем, чтобы не допускать повторения того, что произошло на этом рынке, и, с другой стороны, сделать всё, чтобы права граждан были защищены. Мы считаем, что это важный, основной, ключевой момент этого закона, ключевое положение.

Первое чтение законопроекта, регулирующего функционирование специального компенсационного фонда дольщиков, состоялось в Госдуме 14 июня. Профильный комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям тогда же указал на ряд существенных недостатков предлагаемого законопроекта. В качестве основных проблем парламентарии указали недостаточную прозрачность использования средств фонда, недостаточность контроля за его функционированием, неэффективный механизм контроля за застройщиками, а также непонятные нормативы объема отчислений в фонд.

Как выяснилось в ходе парламентских слушаний, порядка 50 миллиардов рублей оказались на счетах проблемных банков. Глава Минстроя Михаил Мень заявил при этом, что профильным ведомством даны соответствующие указания правоохранительным органам, при этом руководство саморегулирующихся организаций, размещавшее эти средства, будет уволено.

Накануне слушания спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, в частности, что обманутым дольщикам будет отведена половина мест в пленарном зале. Другую половину займут депутаты, представители стройиндустрии, страховых компаний и правительства.