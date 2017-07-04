Crash Bandicoot N. Sane Trilogy продаётся лучше Horizon: Zero Dawn
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy может стать одной из самых продаваемых игр года.
Цифры продаж Crash Bandicoot N. Sane Trilogy за первую неделю в Великобритании оказались больше, чем у других новинок. При этом оригинальные игры трилогии никогда не занимали верхушку рейтинга продаж.
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy продаётся лучше Horizon: Zero Dawn
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
N. Sane Trilogy выпустили только для PS4, и уже сейчас игра стала самым продаваемым эксклюзивом этого года среди всех платформ. Темп продаж сборника обошёл даже экшен Horizon: Zero Dawn.
У Crash Bandicoot N. Sane Trilogy второй по величине запуск среди всех видеоигр этого года. На первом месте остается экшен Ghost Recon Wildlands от Ubisoft.
Разработчики Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ранее намекали, что при условии финансового успеха сборника они могут сделать обновлённые версии и других игр про Крэша. По слухам, вскоре состоится анонс переиздания аркадной гонки Crash Team Racing.