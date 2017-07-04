Nintendo представила нового бойца для Arms

Брасс ранее появлялся в одиночном режиме Arms. Там он был представлен как действующий босс чемпионата, а игроку нужно было его одолеть.

Сообщается, что Макс будет относиться к классу тяжёлых бойцов. Его особенностью станет постоянно заряженное оружие, что позволит наносить большой урон при каждом ударе. Поклонники Arms переживают, что новый боец может привнести дисбаланс в игру.