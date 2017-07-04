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Опубликовано 4 июля 2017, 10:44

Авторы Bayonetta намекают на версию для Nintendo Switch

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Platinum Games намекает на скорый анонс дилогии экшенов Bayonetta для Nintendo Switch.

Студия Platinum Games имела собственный аккаунт в "Твиттере" с конца 2008 года, но сейчас студия празднует создание дополнительного аккаунта на японском языке. Его первым твитом стало изображение с двумя версиями главной героини серии Bayonetta.

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Авторы Bayonetta намекают на версию для Nintendo Switch

Фото © Valve Corporation

На картинке обе версии Байонетты расположены на фоне разных цветов: синего и красного. Один из читателей ответил на твит, отправив фото контроллеров Joy Con для консоли Nintendo Switch, имеющих точно такую же цветовую схему: синий и красный. Позже аккаунт Platinum Games лайкнул ответ пользователя и тем самым привлёк внимание других читателей.

Bayonetta 2 была выпущена в 2014 году эксклюзивно для предыдущей консоли Nintendo, Wii U, и также включала в себя порт первой части серии. Предполагается, что вскоре Platinum Games анонсирует переиздание обеих игр серии для Nintendo Switch.

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Станислав Погорский
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