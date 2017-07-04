Найден потерянный прототип платформера Rayman для SNES
Ubisoft Entertainment
Игровой разработчик опубликовал ранний прототип платформера Rayman для приставки SNES.
Автор Wonder Boy: The Dragon's Trap Омар Корнут обнаружил у себя картридж с утерянным ранее прототипом Rayman для SNES.
I've dumped a prototype demo of unreleased Rayman for SNES, here it is! (NB: very early dev build, not a full game) https://t.co/F3XB9XRhTA pic.twitter.com/oLhOdNDyHF— Omar (@ocornut) 3 июля 2017 г.
Омар предоставил ссылку на скачивание прототипа, отдельно отметив, что это очень ранняя версия игры. Разработка Rayman для SNES в итоге была отменена, но Корнут утверждает, что проект продвинулся дальше опубликованного прототипа. Однако найти более позднюю версию разработчик не может.
Найден потерянный прототип платформера Rayman для SNES
Ubisoft Entertainment
В итоге дебют Rayman состоялся позже в 90-х на консоли Atari Jaguar, а затем игру портировали и для оригинальной PlayStation. Rayman положил начало целой серии культовых платформеров, а новые игры с персонажем выходят до сих пор.
Последняя часть серии, Rayman Legends, была выпущена в 2013 году.