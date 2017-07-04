Найден потерянный прототип платформера Rayman для SNES

Автор Wonder Boy: The Dragon's Trap Омар Корнут обнаружил у себя картридж с утерянным ранее прототипом Rayman для SNES.

Омар предоставил ссылку на скачивание прототипа, отдельно отметив, что это очень ранняя версия игры. Разработка Rayman для SNES в итоге была отменена, но Корнут утверждает, что проект продвинулся дальше опубликованного прототипа. Однако найти более позднюю версию разработчик не может.

В итоге дебют Rayman состоялся позже в 90-х на консоли Atari Jaguar, а затем игру портировали и для оригинальной PlayStation. Rayman положил начало целой серии культовых платформеров, а новые игры с персонажем выходят до сих пор.

Последняя часть серии, Rayman Legends, была выпущена в 2013 году.