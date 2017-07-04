В ГД назвали "репрессивным" долговой порог, запрещающий выезд за рубеж

Ранее стало известно, что размер задолженности, при наличии которой гражданину запрещается покидать страну, может увеличиться с 10 до 30 тысяч рублей.

Запрет на выезд за границу при наличии задолженности ущемляет права человека, необходимо развивать другие инструменты для дисциплинирования граждан, заявил Лайфу депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

— Я считаю, что есть другие рычаги, которые позволят изымать у человека задолженности. Не выпускать человека за границу, пока он не заплатит, — это ущербный институт, искусственный и репрессивный. У людей есть право на передвижение, оно записано в международных актах, — пояснил парламентарий.

При этом президент Ассоциации корпоративного коллекторства Дмитрий Жданухин позитивно отнёсся к возможным изменениям. По его мнению, увеличение минимального размера задолженности с 10 до 30 тысяч позволит избежать дополнительной бюрократии.

— Я считаю, что это правильно. Десять тысяч — это маленькая сумма для такого жёсткого ограничения. С одной стороны, для тех, для кого 10 тысяч, — это реально большая сумма, выезд за рубеж вряд ли является необходимой возможностью. С другой стороны, это (порог в 10 тыс. рублей. — Прим. редакции) только нагружало Федеральную службу судебных приставов (ФССП) дополнительной бюрократией, — сказал Жданухин.