uTorrent начал продавать игры

Компания bitTorrent добавила в свой торрент-клиент магазин, в котором доступны лицензионные ключи.

Первого июля в клиенте uTorrent теперь доступна категория Game Store. Пользователи могут там приобрести лицензионные ключи для Steam.

Торрент-клиент uTorrent продаёт игры Скриншот © L!FE

Сейчас в клиенте доступны 167 игр от независимых разработчиков. Среди них есть "Сибирь-3". К сожалению, в uTorrent нет региональных цен. Например, Through the Woods в Steam стоит семь долларов, в Game Store — двадцать долларов.