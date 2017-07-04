uTorrent начал продавать игры
Скриншот © L!FE
Компания bitTorrent добавила в свой торрент-клиент магазин, в котором доступны лицензионные ключи.
Первого июля в клиенте uTorrent теперь доступна категория Game Store. Пользователи могут там приобрести лицензионные ключи для Steam.
Торрент-клиент uTorrent продаёт игры
Скриншот © L!FE
Сейчас в клиенте доступны 167 игр от независимых разработчиков. Среди них есть "Сибирь-3". К сожалению, в uTorrent нет региональных цен. Например, Through the Woods в Steam стоит семь долларов, в Game Store — двадцать долларов.
Для того, чтобы приобрести ключ, необходимо создать персональную учётную запись и прикрепить к ней банковскую карту или PayPal-номер.