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Регион
Опубликовано 4 июля 2017, 11:44

uTorrent начал продавать игры

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Компания bitTorrent добавила в свой торрент-клиент магазин, в котором доступны лицензионные ключи.

Первого июля в клиенте uTorrent теперь доступна категория Game Store. Пользователи могут там приобрести лицензионные ключи для Steam.

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Торрент-клиент uTorrent продаёт игры

Скриншот © L!FE

Сейчас в клиенте доступны 167 игр от независимых разработчиков. Среди них есть "Сибирь-3". К сожалению, в uTorrent нет региональных цен. Например, Through the Woods в Steam стоит семь долларов, в Game Store — двадцать долларов.

Для того, чтобы приобрести ключ, необходимо создать персональную учётную запись и прикрепить к ней банковскую карту или PayPal-номер.

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Сергей Сурепин
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