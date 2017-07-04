Фанат выпустил обновление для Assassin’s Creed 2

Пользователь сайта Moddb Hecumarine выпустил новую версию своей модификации для игры Assassin’s Creed 2. Теперь у здания в мире выглядят более естественно.

Также энтузиаст более детально проработал элементы. Например, узоры на доспехах и одежде. Вместе с этим разработчик рассказал о планах на будущее. В скором времени он хочет выпустить несколько новых версий модификации.