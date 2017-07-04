Valve изменила систему проведения и поддержки турниров по Dota 2

Теперь компания Valve не будет проводить ничего, кроме "майноры" и "мейджоров". Разработчики планируют со следующего года спонсировать турниры от других организаторов. Призовой фонд "мейджоров" должен будет составлять как минимум 500 тысяч долларов, а Valve со своего кошелька готова отдавать ещё столько же.