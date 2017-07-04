Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2017, 12:47

Valve изменила систему проведения и поддержки турниров по Dota 2

Фото &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото © Flickr/Dota 2 The International

Разработчики представили обновлённую систему поддержки турниров. Её используют во время The International.

Компания Valve анонсировала новую систему поддержку турниров. Вместе с этим разработчики представили систему баллов, которая определит участников чемпионата The International.

image

Valve внесла изменения в организацию турниров по Dota 2

Фото © Flickr/Dota 2 The International

Теперь компания Valve не будет проводить ничего, кроме "майноры" и "мейджоров". Разработчики планируют со следующего года спонсировать турниры от других организаторов. Призовой фонд "мейджоров" должен будет составлять как минимум 500 тысяч долларов, а Valve со своего кошелька готова отдавать ещё столько же.

Турнир The International 2017 будет проходить с 7 по 12 августа в Сиэтле.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • dota2
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar