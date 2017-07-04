Valve изменила систему проведения и поддержки турниров по Dota 2
Разработчики представили обновлённую систему поддержки турниров. Её используют во время The International.
Компания Valve анонсировала новую систему поддержку турниров. Вместе с этим разработчики представили систему баллов, которая определит участников чемпионата The International.
Valve внесла изменения в организацию турниров по Dota 2
Теперь компания Valve не будет проводить ничего, кроме "майноры" и "мейджоров". Разработчики планируют со следующего года спонсировать турниры от других организаторов. Призовой фонд "мейджоров" должен будет составлять как минимум 500 тысяч долларов, а Valve со своего кошелька готова отдавать ещё столько же.
Турнир The International 2017 будет проходить с 7 по 12 августа в Сиэтле.