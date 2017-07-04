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Опубликовано 4 июля 2017, 13:32

Издатель Call of Duty готов поддерживать сразу несколько частей серии

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Ситуацию о политике относительно шутера прокомментировал Эрик Хиршберг, руководитель Activision.

По словам исполнительного директора Activision, перед издателями появляются новые задачи с выходом каждой части серии Call of Duty. В связи с этим команда должна повышать планку качества действующего проекта.

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Activision будет поддерживать несколько частей Call of Duty

Фото © Wikimedia Commons

Хиршберг назвал Call of Duty уникальной не только в качестве игры, но и в качестве культурного явления. В связи с этим серия получила множество игровых вселенных. Например, так появилось масштабное дополнение Zombies Chronicles для Black Ops III.

Исполнительный директор Activision добавил, что Call of Duty — единый подход к играм, а не платформа. Благодаря этому пользователи воспринимают шутер определённым образом, они готовы к ключевой механике проекта.

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Сергей Сурепин
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