Издатель Call of Duty готов поддерживать сразу несколько частей серии

Ситуацию о политике относительно шутера прокомментировал Эрик Хиршберг, руководитель Activision.

По словам исполнительного директора Activision, перед издателями появляются новые задачи с выходом каждой части серии Call of Duty. В связи с этим команда должна повышать планку качества действующего проекта.

Activision будет поддерживать несколько частей Call of Duty Фото © Wikimedia Commons

Хиршберг назвал Call of Duty уникальной не только в качестве игры, но и в качестве культурного явления. В связи с этим серия получила множество игровых вселенных. Например, так появилось масштабное дополнение Zombies Chronicles для Black Ops III.