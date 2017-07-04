Посетители игрового форума предотвратили покушение на президента Франции
Фото © REUTERS/Etienne Laurent
Организатор преступления самостоятельно раскрыл свои планы по поводу потенциального убийства.
Полиция Франции задержала мужчину после того, как стало известно о его планах убить президента Эммануэля Макрона. Он планировал напасть на главу государства 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.
Посетители игрового форума спасли президента Франции
Фото © REUTERS/Etienne Laurent
Трагедию предотвратили посетители игрового форума (его название не оглашается). Потенциальный киллер спросил у геймеров, где ему взять автомат, чтобы напасть на президента.
Убийство задержанный планировал совершить из-за политических заявлений Макрона. Также он хотел убить арабов, евреев, темнокожих и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.