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Опубликовано 4 июля 2017, 12:14

Посетители игрового форума предотвратили покушение на президента Франции

Фото &copy; REUTERS/Etienne Laurent

Фото © REUTERS/Etienne Laurent

Организатор преступления самостоятельно раскрыл свои планы по поводу потенциального убийства.

Полиция Франции задержала мужчину после того, как стало известно о его планах убить президента Эммануэля Макрона. Он планировал напасть на главу государства 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии.

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Посетители игрового форума спасли президента Франции

Фото © REUTERS/Etienne Laurent

Трагедию предотвратили посетители игрового форума (его название не оглашается). Потенциальный киллер спросил у геймеров, где ему взять автомат, чтобы напасть на президента.

Убийство задержанный планировал совершить из-за политических заявлений Макрона. Также он хотел убить арабов, евреев, темнокожих и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Сергей Сурепин
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