Ким Чен Ын назвал запуск баллистической ракеты подарком американским ублюдкам
Ким Чен Ын радуется успешному испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Фото: © KCNA/via REUTERS
4 июля Соединённые Штаты отмечают один из важнейших государственных праздников — День независимости.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал состоявшийся 4 июля запуск баллистической ракеты "подарком американским ублюдкам". Слова главы государства передало главное СМИ страны — Центральное телеграфное агентство Кореи.
4 июля в Соединённых Штатах Америки отмечается один из важнейших государственных праздников — День независимости. В 1776 году в этот день была подписана декларация, провозгласившая независимость США от Королевства Великобритании.
Напомним, ракета, запущенная 4 июля около 9:40 по местному времени с территории провинции Пхёнан-Пукто, примерно через 40 минут упала в исключительной экономической зоне Японии.