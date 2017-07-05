Blizzard тизерит нового героя Overwatch Громобоя

На официальном сайте Overwatch появилась новая статья с новостями из мира игры. В ней сообщается о расследовании атаки на здание Helix в Нумбани. Согласно статье, за нападением стоит террористическая организация "Коготь" — фракция, к которой относится часть персонажей Overwatch. Целью атаки была организация побега Аканде Огундиму, известного под именем Громобой (Doomfist).

Громобой давно стал темой обсуждения среди поклонников Overwatch. Первые следы существования героя были в игре ещё с самого выхода, а с тех пор Blizzard несколько раз добавляла новые намёки на его грядущее появление. Также известно, что персонажа очень хотел озвучить актёр Терри Крюс, который даже посещал офис компании.