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Опубликовано 5 июля 2017, 08:43

Blizzard тизерит нового героя Overwatch Громобоя

Фото &copy;&nbsp;BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Blizzard опубликовала намёк на скорое появление долгожданного героя в шутере Overwatch.

На официальном сайте Overwatch появилась новая статья с новостями из мира игры. В ней сообщается о расследовании атаки на здание Helix в Нумбани. Согласно статье, за нападением стоит террористическая организация "Коготь" — фракция, к которой относится часть персонажей Overwatch. Целью атаки была организация побега Аканде Огундиму, известного под именем Громобой (Doomfist).

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Blizzard тизерит нового героя Overwatch — Кулака Смерти

Фото © BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.

Громобой давно стал темой обсуждения среди поклонников Overwatch. Первые следы существования героя были в игре ещё с самого выхода, а с тех пор Blizzard несколько раз добавляла новые намёки на его грядущее появление. Также известно, что персонажа очень хотел озвучить актёр Терри Крюс, который даже посещал офис компании.

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Станислав Погорский
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