Игроки нашли причину повышенной сложности в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Игроки решили разобраться, почему сборник переизданий Crash Bandicoot N. Sane Trilogy кажется сложнее оригинальных игр.
Фанаты серии Crash Bandicoot заметили, что в недавно выпущенном сборнике с обновлённой трилогией проходить уровни почему-то стало сложнее. В итоге энтузиасты нашли правдоподобную теорию, объясняющую повышенную сложность.
Игроки нашли причину повышенной сложности в Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Судя по всему, команда Vicarious Visions, отвечающая за разработку обновлённой версии трилогии Crash Bandicoot, изменила геометрию модели главного героя. Если в оригинале ноги протагониста окружает невидимый прямоугольник, то в переиздании у модели персонажа закруглённые грани. Из-за этого при прыжках на края платформ Крэш теперь соскальзывает вниз, а не устойчиво стоит на поверхности. Также выяснилось, что в новой версии герой быстрее приземляется после прыжка — это будет непривычно для тех, кто привык к оригинальной игре.
Crash Bandicoot N Sane Trilogy доступна на PS4.