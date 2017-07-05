Стали известны подробности кооперативного режима Far Cry 5

Немецкий сайт Gamestar опубликовал ролик, в котором упоминается важная особенность кооперативного режима Far Cry 5, о которой умолчала Ubisoft. Оказывается, при игре вдвоём прогресс прохождения сюжетной кампании будет сохраняться только у одного игрока.

Far Cry 5 станет первой игрой серии, поддерживающей полноценное совместное прохождение. Для сравнения, в Far Cry 4 тоже была возможность игры с друзьями, но кооперативный режим ограничивался несколькими миссиями. В этот раз вдвоём можно будет пройти всю кампанию от начала и до конца.

Far Cry 5 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 27 февраля 2018 года.