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Опубликовано 5 июля 2017, 10:48

Стали известны подробности кооперативного режима Far Cry 5

Фото &copy; Ubisoft Entertainment

Фото © Ubisoft Entertainment

Немецкий сайт раскрыл подробности режима совместного прохождения шутера Far Cry 5.

Немецкий сайт Gamestar опубликовал ролик, в котором упоминается важная особенность кооперативного режима Far Cry 5, о которой умолчала Ubisoft. Оказывается, при игре вдвоём прогресс прохождения сюжетной кампании будет сохраняться только у одного игрока.

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Стали известны подробности кооперативного режима Far Cry 5

Фото © Ubisoft Entertainment

Far Cry 5 станет первой игрой серии, поддерживающей полноценное совместное прохождение. Для сравнения, в Far Cry 4 тоже была возможность игры с друзьями, но кооперативный режим ограничивался несколькими миссиями. В этот раз вдвоём можно будет пройти всю кампанию от начала и до конца.

Far Cry 5 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 27 февраля 2018 года.

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Станислав Погорский
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