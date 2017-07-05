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Опубликовано 5 июля 2017, 08:05

В результате падения ракеты на пляж в Триполи погибло пять человек

Пляж располагается рядом с аэропортом Митига, где происходят бои между вооружёнными силами Ливии и незаконными группировками.

В Ливии в результате столкновения между правительственными силами и повстанцами одна из ракет ударила по общественному пляжу на востоке столицы, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на министерство здравоохранения.

По последним данным, как минимум пять человек погибли, 25 получили ранения. Среди погибших есть один ребёнок.

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Кирилл Бондарь
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