В результате падения ракеты на пляж в Триполи погибло пять человек

Пляж располагается рядом с аэропортом Митига, где происходят бои между вооружёнными силами Ливии и незаконными группировками.

В Ливии в результате столкновения между правительственными силами и повстанцами одна из ракет ударила по общественному пляжу на востоке столицы, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на министерство здравоохранения.

Libya rocket attack kills five on Tripoli beach: ministry https://t.co/CQa6q82UcC pic.twitter.com/AHnImhdMyt — FRANCE 24 English (@France24_en) 5 июля 2017 г.