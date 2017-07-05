Автор F.E.A.R. 2 открыл свою студию

Компания уже получила финансирование в размере 1,25 миллиона долларов на создание новой игры.

Рик Эллис основал новую студию — Sharkbite Games. Команда состоит из восьми человек, все — ветераны игровой индустрии. Ранее Эллис работал в Valve и принимал участие в запуске Steam, работал над Half-Life 2 и Counter-Strike, а также, будучи руководителем Monolith Productions, выпустил Condemned и F.E.A.R. 2. Затем разработчик помог компании ArenaNet с запуском многопользовательской игры Guild Wars 2.

Автор F.E.A.R. 2 основал новую студию и работает над мобильной игрой Фото © Wikimedia Commons

Первый проект Sharkbite Games — бесплатная мобильная игра, которая объединит социальные компоненты, характерные для консолей, с мобильной экосистемой многопользовательской RPG. Вместе с этим команда работает над многопользовательской игрой для ПК.