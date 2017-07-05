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Опубликовано 5 июля 2017, 12:08

Авторы Sniper Elite анонсировали Evil Genius 2

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Игра о злодее, который должен построить зловещую корпорацию по захвату мира, получит продолжение.

Студия Rebellion анонсировала продолжение Evil Genius. По словам разработчиков, команда приобрела права на серию в 2006 году, а новый проект будет полноценным сиквелом в жанре стратегии в реальном времени и будет создан на собственном игровом движке Asura.

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Вторая часть Evil Genius находится на ранней стадии разработки

Фото © Wikimedia Commons

Также в Rebellion рассказали, что игра не будет распространяться по модели free-to-play. Работа над проектом началась весной 2017 — сейчас ранняя стадия.

Выход Evil Genius 2 запланирован на ПК, однако разработчики думают над возможностью выпустить консольную версию игры.

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Сергей Сурепин
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