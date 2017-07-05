Авторы Sniper Elite анонсировали Evil Genius 2

Игра о злодее, который должен построить зловещую корпорацию по захвату мира, получит продолжение.

Студия Rebellion анонсировала продолжение Evil Genius. По словам разработчиков, команда приобрела права на серию в 2006 году, а новый проект будет полноценным сиквелом в жанре стратегии в реальном времени и будет создан на собственном игровом движке Asura.

Вторая часть Evil Genius находится на ранней стадии разработки Фото © Wikimedia Commons

Также в Rebellion рассказали, что игра не будет распространяться по модели free-to-play. Работа над проектом началась весной 2017 — сейчас ранняя стадия.