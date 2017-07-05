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Опубликовано 5 июля 2017, 12:52

Акции владельцев Riot Games обвалились после критики в китайской газете

Фото &copy; Riot Games Inc

Фото © Riot Games Inc

Капитализация крупной корпорации Tencent стала меньше на 17,5 миллиарда долларов.

Акции Tencent Holdings теперь стоят 266,4 доллара — падение на гонконгской бирже составило 5,1%. Связано это со статьёй, которая появилась в официальной газете коммунистической партии Китая. В тексте критикуют мобильную игру Honour of Kings, называя её "ядом" и "наркотиком".

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Из-за критики политической газеты упали акции владельцев Riot Games

Фото © Riot Games Inc

Сейчас Tencent думает о возможности ограничить доступ детям и подросткам к игре. Пользователи младше 12 лет не смогут проводить более часа день в приложении, а также запускать игру после 21:00.

Вместе с этим корпорация хочет контролировать, сколько денег в игре тратят дети.

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Сергей Сурепин
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