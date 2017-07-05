Акции владельцев Riot Games обвалились после критики в китайской газете

Капитализация крупной корпорации Tencent стала меньше на 17,5 миллиарда долларов.

Акции Tencent Holdings теперь стоят 266,4 доллара — падение на гонконгской бирже составило 5,1%. Связано это со статьёй, которая появилась в официальной газете коммунистической партии Китая. В тексте критикуют мобильную игру Honour of Kings, называя её "ядом" и "наркотиком".

Из-за критики политической газеты упали акции владельцев Riot Games Фото © Riot Games Inc

Сейчас Tencent думает о возможности ограничить доступ детям и подросткам к игре. Пользователи младше 12 лет не смогут проводить более часа день в приложении, а также запускать игру после 21:00.