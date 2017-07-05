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Опубликовано 5 июля 2017, 13:34

Немецкие политики помогут киберспорту

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

В свою предвыборную программу соответствующий пункт внесла партия "Христианско-демократический союз".

Руководство политической партии обещает помочь киберспортивной индустрии, а также создать благоприятные условия для её развития. Решение было принято в рамках подготовки к выборам 2017 года в Германии.

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Киберспорт заручился поддержкой крупнейшей политической партии Германии

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Ранее за развитие киберспорта выступил партнёр союза по коалиции — социал-демократическая партия, которая включила в свой манифест пункт, касающийся развития этой индустрии.

Ещё одним важным шагом станет присутствие канцлера Германии Ангелы Меркель на открытии выставки gamescom 2017. Мероприятие пройдёт в Кёльне.

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Сергей Сурепин
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