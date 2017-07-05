Немецкие политики помогут киберспорту
В свою предвыборную программу соответствующий пункт внесла партия "Христианско-демократический союз".
Руководство политической партии обещает помочь киберспортивной индустрии, а также создать благоприятные условия для её развития. Решение было принято в рамках подготовки к выборам 2017 года в Германии.
Киберспорт заручился поддержкой крупнейшей политической партии Германии
Ранее за развитие киберспорта выступил партнёр союза по коалиции — социал-демократическая партия, которая включила в свой манифест пункт, касающийся развития этой индустрии.
Ещё одним важным шагом станет присутствие канцлера Германии Ангелы Меркель на открытии выставки gamescom 2017. Мероприятие пройдёт в Кёльне.