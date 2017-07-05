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Опубликовано 5 июля 2017, 14:18

Авторы NieR: Automata не обновляли ПК-версию игры с момента выхода

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Спустя практически четыре месяца игра разошлась тиражом порядка полумиллиона копий.

Студия Platinum Games никак не развивает NieR: Automata. Слэшер получил высокие оценки, но разработчики выпустили лишь незначительные обновления и одно дополнение.

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Авторы NieR: Automata не развивают игру

Фото © Valve Corporation

Несмотря на игнорирование проекта, команда активно поддерживает другие недавно вышедшие игры — Bayonetta и Vanquish.

Единственным разработчиков в Steam при этом значится Square Enix. Предполагается, что японцы просто забросили проект и решили не поддерживать его.

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Сергей Сурепин
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