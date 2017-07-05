Авторы NieR: Automata не обновляли ПК-версию игры с момента выхода
Фото © Valve Corporation
Спустя практически четыре месяца игра разошлась тиражом порядка полумиллиона копий.
Студия Platinum Games никак не развивает NieR: Automata. Слэшер получил высокие оценки, но разработчики выпустили лишь незначительные обновления и одно дополнение.
Авторы NieR: Automata не развивают игру
Фото © Valve Corporation
Несмотря на игнорирование проекта, команда активно поддерживает другие недавно вышедшие игры — Bayonetta и Vanquish.
Единственным разработчиков в Steam при этом значится Square Enix. Предполагается, что японцы просто забросили проект и решили не поддерживать его.