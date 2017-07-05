Многодетным родителям могут разрешить уходить в отпуск в удобное для них время

Такая мера призвана помочь мамам и папам, которые воспитывают минимум трёх детей младше 12 лет, совместить время отдыха и провести больше времени с семьёй.

Депутат Тамара Плетнёва внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается разрешить многодетным родителям выбирать время отпуска в приоритетном порядке.

— Настоящим законопроектом предлагается скорректировать порядок очерёдности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, имеющим трёх и более детей, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Накануне лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении первоочередного права выбора времени отпуска многодетным матерям.