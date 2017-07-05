Многодетным родителям могут разрешить уходить в отпуск в удобное для них время
Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко
Такая мера призвана помочь мамам и папам, которые воспитывают минимум трёх детей младше 12 лет, совместить время отдыха и провести больше времени с семьёй.
Депутат Тамара Плетнёва внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается разрешить многодетным родителям выбирать время отпуска в приоритетном порядке.
— Настоящим законопроектом предлагается скорректировать порядок очерёдности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет лицам, имеющим трёх и более детей, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Накануне лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении первоочередного права выбора времени отпуска многодетным матерям.
Напомним, с 1981 года и до весны 2017 года такое право уже было у многодетных россиянок. Несколько месяцев назад документ, существовавший ещё с советских времен, утратил силу, и альтернативы ему пока не появилось.