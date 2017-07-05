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Регион
Опубликовано 5 июля 2017, 12:06

В Госдуме хотят запретить госкомпаниям покупать легионеров для футбольных клубов

Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Заявление было сделано в ходе выступления перед журналистами члена фракции КПРФ в Госдуме Юрия Афонина. По его словам, тратить средства надо не на приезжих футболистов, а на развитие детского и юношеского футбола. Партия планирует выдвинуть данную инициативу на сегодняшнем заседании Госдумы.

Напомним, сегодня вице-премьер правительства Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, выступит на пленарном заседании нижней палаты парламента в рамках "правительственного часа".

Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что ему стыдно за выступление сборной России на Кубке конфедераций.

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Дмитрий Кузнецов
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