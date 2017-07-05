Полузащитник Лука Модрич перешёл в хорватский клуб "Вартекс"

Хорватский полузащитник Лука Модрич подписал контракт с местным клубом третьей лиги "Вартекс". Об этом клуб сообщил на своей странице в "Фейсбуке". 18-летний футболист — тёзка и однофамилец 31-летнего полузащитника сборной Хорватии и мадридского "Реала". Подрастающий Модрич будет выступать под 18-м номером.