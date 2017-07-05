Нигерийский подросток 12 часов летел в Лагос в отсеке для шасси

Молодой человек планировал совершить рейс из столицы Великобритании в родной город и обратно, но его вовремя заметили сотрудники аэропорта.

Нигерийский подросток 12 часов летел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси. Об этом сообщает AFP. По данным СМИ, молодой человек хотел совершить рейс туда-обратно, однако его планам не суждено было сбыться.

Фото: cyrustemmy.wordpress.com

15-летнего подростка обнаружили в отсеке для шасси самолета Boeing 747 нигерийской авиакомпании Med-View Airline, который приземлился 1 июля в Лагосе.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, каким образом молодой человек смог незаметно попасть в отсек, а главное — как ему удалось выжить, проведя 12 часов на высоте более 9,5 тысячи метров.