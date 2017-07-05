Нигерийский подросток 12 часов летел в Лагос в отсеке для шасси
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Молодой человек планировал совершить рейс из столицы Великобритании в родной город и обратно, но его вовремя заметили сотрудники аэропорта.
Нигерийский подросток 12 часов летел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси. Об этом сообщает AFP. По данным СМИ, молодой человек хотел совершить рейс туда-обратно, однако его планам не суждено было сбыться.
Фото: cyrustemmy.wordpress.com
15-летнего подростка обнаружили в отсеке для шасси самолета Boeing 747 нигерийской авиакомпании Med-View Airline, который приземлился 1 июля в Лагосе.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, каким образом молодой человек смог незаметно попасть в отсек, а главное — как ему удалось выжить, проведя 12 часов на высоте более 9,5 тысячи метров.
Отметим, что температура на такой высоте иногда понижается до 50 градусов. Поэтому большинство "зайцев" попросту погибает от переохлаждения или удушья. Также они разбиваются, когда самолёты раскрывают стойки шасси перед приземлением.