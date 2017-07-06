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Опубликовано 6 июля 2017, 11:52

Анонсирован анимационный сериал по мотивам Assassin's Creed

Фото &copy; Ubisoft Entertainment

Фото © Ubisoft Entertainment

Стало известно о планах сделать анимационный сериал по мотивам серии игр Assassin's Creed.

Ади Шанкар, продюсер грядущего анимационного сериала Castlevania на Netflix, уже поделился планами на следующий проект.

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Анонсирован анимационный сериал по мотивам Assassin's Creed

Фото © Ubisoft Entertainment

На своей странице в "Фейсбуке" Шанкар рассказал, что займётся новым сериалом по мотивам игровой франшизы Assassin's Creed. Проект будет рассказывать самостоятельную историю во вселенной серии, а в качестве формата был выбран анимационный сериал.

Тем времен новая часть видеоигрового первоисточника — Assassin's Creed: Origins — выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября этого года.

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Станислав Погорский
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