Анонсирован анимационный сериал по мотивам Assassin's Creed
Фото © Ubisoft Entertainment
Стало известно о планах сделать анимационный сериал по мотивам серии игр Assassin's Creed.
Ади Шанкар, продюсер грядущего анимационного сериала Castlevania на Netflix, уже поделился планами на следующий проект.
Анонсирован анимационный сериал по мотивам Assassin's Creed
Фото © Ubisoft Entertainment
На своей странице в "Фейсбуке" Шанкар рассказал, что займётся новым сериалом по мотивам игровой франшизы Assassin's Creed. Проект будет рассказывать самостоятельную историю во вселенной серии, а в качестве формата был выбран анимационный сериал.
Тем времен новая часть видеоигрового первоисточника — Assassin's Creed: Origins — выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября этого года.