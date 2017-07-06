Анонсирован анимационный сериал по мотивам Assassin's Creed

Ади Шанкар, продюсер грядущего анимационного сериала Castlevania на Netflix, уже поделился планами на следующий проект.

На своей странице в "Фейсбуке" Шанкар рассказал, что займётся новым сериалом по мотивам игровой франшизы Assassin's Creed. Проект будет рассказывать самостоятельную историю во вселенной серии, а в качестве формата был выбран анимационный сериал.

Тем времен новая часть видеоигрового первоисточника — Assassin's Creed: Origins — выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября этого года.