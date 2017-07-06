Стали известны новые доступные герои в Star Wars: Battlefront 2

Сейчас EA проводит закрытое альфа-тестирование шутера Star Wars: Battlefront 2, участники которого подписывают договор о неразглашении. Тем не менее некоторые энтузиасты решили нарушить условия тестирования и узнать больше информации об игре.

Изучив файлы клиента Star Wars: Battlefront 2, игроки нашли полный список присутствующих там героев из оригинальных фильмов. Точно можно будет сыграть за Бобу Фетта, Хана Соло, Лею, Люка, Босска, Чубакку, Дарта Вейдера, императора Палпатина, Гривуса, Идена, Кайло Рена, Лэндо, Дарта Мола, капитана Фазму, Рей и Йоду. Поклонники обеспокоены, что в списке нет многих популярных персонажей вроде Оби-Вана Кеноби. Вероятно, они просто не включены в тестирование, но будут присутствовать в полной версии игры.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.