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Опубликовано 6 июля 2017, 10:26

Bungie показала главную локацию Destiny 2

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Студия Bungie показала новую локацию, которая станет базой игроков в онлайн-шутере Destiny 2.

IGN совместно с Bungie выпустила ролик, в котором показывается ключевая локация грядущего онлайн-шутера Destiny 2.

Новая социальная зона будет называться Ферма (The Farm). По размеру и предназначению локация аналогична Tower из оригинальной игры: здесь игроки могут встречаться друг с другом, взаимодействовать с торговцами и просто оставлять персонажей в безопасности. По сюжету сиквела, социальная зона из первой игры была уничтожена, так что стражи вынуждены обустраивать под свои нужды старые руины.

Всего в Ферме может находиться одновременно до 26 игроков. По мере прохождения сюжетной кампании вид локации будет изменяться, в том числе в ней будут появляться определённые персонажи.

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Bungie показала главную локацию Destiny 2

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One 6 сентября этого года. Релиз PC-версии состоится позже, 24 октября.

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Станислав Погорский
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