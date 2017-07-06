Bungie показала главную локацию Destiny 2

Новая социальная зона будет называться Ферма (The Farm). По размеру и предназначению локация аналогична Tower из оригинальной игры: здесь игроки могут встречаться друг с другом, взаимодействовать с торговцами и просто оставлять персонажей в безопасности. По сюжету сиквела, социальная зона из первой игры была уничтожена, так что стражи вынуждены обустраивать под свои нужды старые руины.

Всего в Ферме может находиться одновременно до 26 игроков. По мере прохождения сюжетной кампании вид локации будет изменяться, в том числе в ней будут появляться определённые персонажи.