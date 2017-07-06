Платформер Cuphead никогда не выйдет на PS4

Платформер Cuphead находится в разработке уже несколько лет, а за это время у игры успела набраться обширная база фанатов. Среди них есть и те, которые надеялись, что Cuphead в итоге появится на консоли PS4. Автор игры опроверг эту возможность.

Разработчики Cuphead провели сессию ответов на вопросы фанатов, где прояснили ситуацию с эксклюзивностью игры. По словам авторов, Cuphead действительно будет доступна только на Xbox One и PC. Возможно, в будущем будет выпущена версия для Mac и Linux, но планов портировать игру для PS4 у команды нет.

Cuphead выйдет на PC и Xbox One 29 сентября этого года.