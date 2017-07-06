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Опубликовано 6 июля 2017, 09:02

Microsoft поделилась статистикой производительности Xbox One X

Фото &copy; REUTERS/Lucy Nicholson

Фото © REUTERS/Lucy Nicholson

Microsoft показал, насколько мощной консоль Xbox One X будет в сравнении с оригинальной Xbox One.

Xbox One X была анонсирована в июне как самая мощная консоль в истории. Чтобы подтвердить это заявление, компания Microsoft решила поделиться небольшой статистикой: старые игры для Xbox One запустили на новой консоли в разрешении 4K.

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Microsoft поделилась статистикой производительности Xbox One X

Фото © REUTERS/Lucy Nicholson

Проведя тестирование совместно с журналистами из Digital Foundry, Microsoft получила наглядные результаты с несколькими играми. Например, Forza 7 использует 77,8% мощности видеокарты Xbox One, чтобы работать в разрешении 1080p при 77 кадрах в секунду. Точно та же версия игры, запущенная на Xbox One X в разрешении 4K, использует 65,9% мощности и работает при 91 кадрах в секунду. Другой пример: шутер Gears of War 4 требует 84,1% вычислительной мощности Xbox One, выдавая 30 кадров в секунду при разрешении 1080p. На Xbox One X в разрешении 4К игре необходимо всего 78,1% мощности видеокарты для такой же производительности.

Продажи Xbox One X начнутся 7 ноября этого года, в России рекомендованная цена консоли составит 39 990 рублей. Устройство будет поддерживать все игры и аксессуары, выпущенные для обычной Xbox One.

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Станислав Погорский
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