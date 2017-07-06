Авторы GTA V запретили одну из самых масштабных модификаций для игры

Студия Rockstar Games не разрешает использовать в модификациях интеллектуальную собственность из своих других игр.

Энтузиасты, которые работали над проектом по переносу Либерти-Сити в Grand Theft Auto V с помощью программы OpenIV, объявили о закрытии. Новая модификация должна была выйти уже в июле.

GTA V не получит одну из самых масштабных модификаций Фото © Valve Corporation

Согласно политике студии Rockstar Games в отношении сторонних разработчиков, авторы не могут добавлять в игру модификации, которые влияют на многопользовательский режим или используют модели из других игр. Сейчас энтузиасты могут работать только с одиночным режимом.