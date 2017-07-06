Sony улучшила синхронизацию трофеев на PS4
Фото © Flickr/Fabrizio Pece
Несмотря на введённые изменения, награды за игры до сих пор обновляются в ручном режиме.
Компания Sony объявила о том, что трофеи в PSN будут синхронизироваться на консоли PlayStation 4 намного быстрее, чем до этого. Несмотря на это, система до сих пор отличается от того, что вы можете увидеть на Xbox One.
Sony обновила синхронизацию трофеев на PS4.
Фото © Flickr/Fabrizio Pece
В своей консоли Microsoft сделала этот процесс автоматическим, в то время как на PlayStation 4 приходится всё делать в ручном режиме. Для синхронизации трофеев игроку потребуется зайти в раздел "Призы", а затем только начнётся синхронизация.
Компания Sony не рассказала, повлияло ли это изменение на синхронизацию трофеев на PlayStation 3 и PlayStation Vita.