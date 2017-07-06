Sony улучшила синхронизацию трофеев на PS4

Несмотря на введённые изменения, награды за игры до сих пор обновляются в ручном режиме.

Компания Sony объявила о том, что трофеи в PSN будут синхронизироваться на консоли PlayStation 4 намного быстрее, чем до этого. Несмотря на это, система до сих пор отличается от того, что вы можете увидеть на Xbox One.

Sony обновила синхронизацию трофеев на PS4. Фото © Flickr/Fabrizio Pece

В своей консоли Microsoft сделала этот процесс автоматическим, в то время как на PlayStation 4 приходится всё делать в ручном режиме. Для синхронизации трофеев игроку потребуется зайти в раздел "Призы", а затем только начнётся синхронизация.