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Регион
Опубликовано 6 июля 2017, 13:37

Продюсер Tekken 7 объяснил наличие реалистичной груди у героини-робота

Разработчики нашли практическое объяснение ранее принятому дизайнерскому решению.

Фанаты Tekken 7 поинтересовались у автора серии Кацухиро Харады о том, почему у девушки-андроида Алисы Босконович, невзирая на её искусственное тело, грудь двигается как настоящая. Разработчик нашёл ответ на этот вопрос.

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Стало известно, почему у героини-робота в Tekken 7 грудь движется как настоящая

По словам продюсера игры, скелет героини создан из карбида вольфрама, а внешняя броня состоит из титана и обеднённого урана. Несмотря на это, всё, что мы видим поверх механического тела, — это искусственная кожа. Также он добавил, что грудь героини служит амортизатором.

Tekken 7 вышла 2 июня 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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