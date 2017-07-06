Продюсер Tekken 7 объяснил наличие реалистичной груди у героини-робота
Разработчики нашли практическое объяснение ранее принятому дизайнерскому решению.
Фанаты Tekken 7 поинтересовались у автора серии Кацухиро Харады о том, почему у девушки-андроида Алисы Босконович, невзирая на её искусственное тело, грудь двигается как настоящая. Разработчик нашёл ответ на этот вопрос.
Стало известно, почему у героини-робота в Tekken 7 грудь движется как настоящая
По словам продюсера игры, скелет героини создан из карбида вольфрама, а внешняя броня состоит из титана и обеднённого урана. Несмотря на это, всё, что мы видим поверх механического тела, — это искусственная кожа. Также он добавил, что грудь героини служит амортизатором.
Tekken 7 вышла 2 июня 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.