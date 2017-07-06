Продюсер Tekken 7 объяснил наличие реалистичной груди у героини-робота

Фанаты Tekken 7 поинтересовались у автора серии Кацухиро Харады о том, почему у девушки-андроида Алисы Босконович, невзирая на её искусственное тело, грудь двигается как настоящая. Разработчик нашёл ответ на этот вопрос.

По словам продюсера игры, скелет героини создан из карбида вольфрама, а внешняя броня состоит из титана и обеднённого урана. Несмотря на это, всё, что мы видим поверх механического тела, — это искусственная кожа. Также он добавил, что грудь героини служит амортизатором.