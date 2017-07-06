Стала известна дата выхода третьего комикса по Half-Life

Фанаты планируют выпустить тринадцать эпизодов. Следующий появится уже в этом месяце.

Энтузиасты при поддержке Valve выпускают комиксы во вселенной Half-Life. Следующая глава получила название The Pit. Она выйдет 21 июля 2017 года.

По Half-Life выйдет третья часть комикса Фото: © twitter.com/hl_inside

Серия Half-Life: A Place in the West рассказывает о событиях, которые разворачиваются между двумя частями игры. Они происходят до Семичасовой войны, после которой пришельцы захватили Землю.