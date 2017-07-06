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Опубликовано 6 июля 2017, 15:05

Анонсирована новая стратегия Total War

Фото: &copy; facebook.com/TotalWar

Фото: © facebook.com/TotalWar

Новой игрой Sega планирует дать старт серии Total War Saga о менее известных исторических сражениях.

По словам разработчиков, будущие игры серии Total War Saga будут менее масштабными и охватят не такую масштабную эпоху, как предыдущие игры Total War. Нас ждёт пошаговая сюжетная кампания и сражения в реальном времени.

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Sega анонсировала новую Total War

Фото: © facebook.com/TotalWar

Авторы Total War Saga сравнивают новые проекта с дополнением Total War: Shogun 2 — Fall of the Samurai. Его сюжет повествовал лишь об одном конфликте. Дополнение продавалось отдельно от оригинала.

Пока нет информации, когда мы увидим новые игры Total War Saga.

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Сергей Сурепин
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