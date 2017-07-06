Анонсирована новая стратегия Total War
Новой игрой Sega планирует дать старт серии Total War Saga о менее известных исторических сражениях.
По словам разработчиков, будущие игры серии Total War Saga будут менее масштабными и охватят не такую масштабную эпоху, как предыдущие игры Total War. Нас ждёт пошаговая сюжетная кампания и сражения в реальном времени.
Sega анонсировала новую Total War
Авторы Total War Saga сравнивают новые проекта с дополнением Total War: Shogun 2 — Fall of the Samurai. Его сюжет повествовал лишь об одном конфликте. Дополнение продавалось отдельно от оригинала.
Пока нет информации, когда мы увидим новые игры Total War Saga.