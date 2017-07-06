На халяву. Двое нигерийцев приехали в Москву на КК-2017 без гроша в кармане

Молодые люди надеялись, что российские знакомые приютят их у себя, накормят, напоят и помогут попасть на финал международного футбольного турнира.

Друзья из Нигерии Самуэль и Ротими прилетели в Россию в надежде попасть на финал Кубка конфедераций. Ни по-русски, ни по-английски ребята не говорили, гостиницу заранее не забронировали, а денег на двоих взяли 10 тыс. рублей. Об этом рассказал Mash.

Иностранцы попытались переночевать у московского знакомого — Андрея, но он их выгнал. Тогда Самуэль и Ротими через полстолицы поехали к другому приятелю. Он попросил заплатить за ночлег, но почти все деньги друзья к тому моменту потратили. Нигерийцы остались без надежды на ночлег в комфортных условиях.

Сидя на ступеньках в подъезде, ребята поняли, что им пора домой. Связавшись со знакомым в Нигерии, они попросили поменять им билеты. А сами, оставив чемоданы на лестнице, пошли перекусить в кафе поблизости. За это время их багаж кто-то украл.