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Регион
Опубликовано 6 июля 2017, 13:39

На халяву. Двое нигерийцев приехали в Москву на КК-2017 без гроша в кармане

Фото:&copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Молодые люди надеялись, что российские знакомые приютят их у себя, накормят, напоят и помогут попасть на финал международного футбольного турнира.

Друзья из Нигерии Самуэль и Ротими прилетели в Россию в надежде попасть на финал Кубка конфедераций. Ни по-русски, ни по-английски ребята не говорили, гостиницу заранее не забронировали, а денег на двоих взяли 10 тыс. рублей. Об этом рассказал Mash.

Иностранцы попытались переночевать у московского знакомого — Андрея, но он их выгнал. Тогда Самуэль и Ротими через полстолицы поехали к другому приятелю. Он попросил заплатить за ночлег, но почти все деньги друзья к тому моменту потратили. Нигерийцы остались без надежды на ночлег в комфортных условиях.

Сидя на ступеньках в подъезде, ребята поняли, что им пора домой. Связавшись со знакомым в Нигерии, они попросили поменять им билеты. А сами, оставив чемоданы на лестнице, пошли перекусить в кафе поблизости. За это время их багаж кто-то украл.

В результате вернуться на родину Самуэлю и Ротими помогали полицейские. Они задержали воров, вернули гостям столицы сумки и отвезли в Посольство Нигерии.

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Екатерина Котова
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