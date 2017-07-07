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Регион
Опубликовано 7 июля 2017, 06:30

Думаете только вас удивляет погода? А вот реакция жителей Кении, где выпал снег

Неподалёку от кенийского города Ньери пару дней назад выпал снег. Такое природное явление в разгар лета удивило бы даже россиян, поэтому жители Кении пребывают в настоящем шоке. Лайф предлагает посмотреть, как жители жаркой страны реагируют на привычное нам природное явление. Шутки про то, что "зима близко", превышают допустимый уровень.

Фото: &copy; Facebook/Jesouah Kenya IV

Фото: © Facebook/Jesouah Kenya IV

Facebook/Kath Ryn

Facebook/Kath Ryn

Facebook/Jesouah Kenya IV

Facebook/Jesouah Kenya IV

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Юлия Зинченко
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