В Super Mario Odyssey будет нельзя проиграть
Nintendo сообщила о неожиданном изменении в игровом процессе Super Mario Odyssey.
Фото © Nintendo
Nintendo сообщила, что в Super Mario Odyssey нельзя будет увидеть экран "Конец игры". Когда Марио будет умирать, вместо отнятия жизней игрок будет терять 10 монет. Других штрафов за смерть не будет.
В Super Mario Odyssey будет нельзя проиграть
Фото © Nintendo
Ранее во всех платформерах с Марио игрок мог потерять все жизни, после чего ему пришлось бы проходить уровень с самого начала. Пока неизвестно, будет ли счётчик жизней в Super Mario Odyssey. Также поклонники задаются вопросом, что произойдёт, когда у Марио закончатся монеты.
Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch 27 октября этого года.