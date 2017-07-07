Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2017, 15:04

В Super Mario Odyssey будет нельзя проиграть

Nintendo сообщила о неожиданном изменении в игровом процессе Super Mario Odyssey.

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Nintendo сообщила, что в Super Mario Odyssey нельзя будет увидеть экран "Конец игры". Когда Марио будет умирать, вместо отнятия жизней игрок будет терять 10 монет. Других штрафов за смерть не будет.

image

В Super Mario Odyssey будет нельзя проиграть

Фото © Nintendo

Ранее во всех платформерах с Марио игрок мог потерять все жизни, после чего ему пришлось бы проходить уровень с самого начала. Пока неизвестно, будет ли счётчик жизней в Super Mario Odyssey. Также поклонники задаются вопросом, что произойдёт, когда у Марио закончатся монеты.

Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch 27 октября этого года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • nintendo
  • nintendoswitch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar