В Super Mario Odyssey будет нельзя проиграть

Nintendo сообщила , что в Super Mario Odyssey нельзя будет увидеть экран "Конец игры". Когда Марио будет умирать, вместо отнятия жизней игрок будет терять 10 монет. Других штрафов за смерть не будет.

Ранее во всех платформерах с Марио игрок мог потерять все жизни, после чего ему пришлось бы проходить уровень с самого начала. Пока неизвестно, будет ли счётчик жизней в Super Mario Odyssey. Также поклонники задаются вопросом, что произойдёт, когда у Марио закончатся монеты.

Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch 27 октября этого года.