Horizon: Zero Dawn получила масштабное обновление

Для Horizon: Zero Dawn было выпущено большое обновление, после которого к игре могут вернуться и те, кто уже успел её пройти.

Обновление 1,30 добавило режим "Новая игра +", позволяющий начать прохождение заново, сохранив уровень своего персонажа и всё содержимое инвентаря. При этом Элой не может прокачаться выше 50 уровня.

Также была добавлена очень высокая сложность, сильно отличающаяся от остальных. Выбрав эту опцию, игроки должны быть готовы, что противники станут умнее и внимательнее, а регенерация здоровья Элой будет снижена. После выбора очень высокой сложности переключиться на более низкую уже не получится.