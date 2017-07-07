Blizzard представила героя Кулака Смерти для Overwatch

Blizzard выпустила ролик, посвящённый новому герою — Кулаку Смерти. На его появление студия неоднократно намекала ещё с выхода Overwatch более года назад.

За Кулака Смерти уже можно поиграть на тестовом сервере PC-версии Overwatch. Дата появления героя на основных серверах и на консолях пока не сообщается, но произойдёт это уже скоро.