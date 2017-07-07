Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2017, 13:37

Blizzard представила героя Кулака Смерти для Overwatch

Blizzard официально анонсировала долгожданного персонажа для командного шутера Overwatch.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Blizzard выпустила ролик, посвящённый новому герою — Кулаку Смерти. На его появление студия неоднократно намекала ещё с выхода Overwatch более года назад.

За Кулака Смерти уже можно поиграть на тестовом сервере PC-версии Overwatch. Дата появления героя на основных серверах и на консолях пока не сообщается, но произойдёт это уже скоро.

image

Blizzard представила героя Кулака Смерти для Overwatch

Скриншот © L!FE

Также стало известно, что Кулака Смерти всё-таки не озвучил актёр Терри Крюс — слухи были опровергнуты.

Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
  • Терри Крюс
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar