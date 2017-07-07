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Опубликовано 7 июля 2017, 13:10

Halo 5 получит поддержку разрешения 4K на Xbox One X

Разработчики шутера Halo 5 заявили о планах добавить поддержку разрешения 4K для Xbox One X.

Фото &copy; HALO вики

Фото © HALO вики

343 Industries сообщила, что Halo 5 будет поддерживать полноценное разрешение 4K на новой консоли Xbox One X. Как и в случае с Elite: Dangerous, игра получит специальное обновление перед выходом Xbox One X.

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Halo 5 получит поддержку разрешения 4K на Xbox One X

Фото © HALO вики

Также стало известно, что вскоре владельцы консоли Xbox One смогут поиграть в оригинальные версии игр серии Halo благодаря обратной совместимости. В список войдут Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 и Halo: Combat Evolved Anniversary. Кроме того, дополнительные многопользовательские карты для этих игр можно будет скачать бесплатно. Также игроки смогут устраивать совместные локальные матчи вне зависимости от их платформы.

Продажи Xbox One X начнутся 7 ноября, в России консоль будет стоить 39 990 рублей.

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Станислав Погорский
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