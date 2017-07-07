Super Mario Run загрузили более 150 миллионов раз

Количество загрузок Super Mario Run на мобильных устройствах превысило 150 миллионов. Для достижения этой отметки игре понадобилось семь месяцев: она была выпущена в декабре 2016 года.

Nintendo сообщила, что среди всех игроков Super Mario Run всего 10% заплатили за полную версию игры, в то время как остальные прошли только бесплатные уровни. В связи с этим кампания собирается пересмотреть свою модель монетизации в грядущих проектах. В частности, это коснётся мобильной игры в серии Animal Crossing, дата выхода которой пока не сообщается.

По словам президента Nintendo of America Реджи Фис-Эме, Nintendo не слишком заинтересована в прибыльности мобильных игр. Вместо этого компания использует такой формат как способ привлечения новой аудитории, которая потом может заинтересоваться консолями Nintendo и "полноценными" играми.