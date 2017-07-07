Super Mario Run загрузили более 150 миллионов раз
Мобильная игра Super Mario Run достигла внушительного количества загрузок спустя семь месяцев после выхода.
Количество загрузок Super Mario Run на мобильных устройствах превысило 150 миллионов. Для достижения этой отметки игре понадобилось семь месяцев: она была выпущена в декабре 2016 года.
Super Mario Run загрузили более 150 миллионов раз
Nintendo сообщила, что среди всех игроков Super Mario Run всего 10% заплатили за полную версию игры, в то время как остальные прошли только бесплатные уровни. В связи с этим кампания собирается пересмотреть свою модель монетизации в грядущих проектах. В частности, это коснётся мобильной игры в серии Animal Crossing, дата выхода которой пока не сообщается.
По словам президента Nintendo of America Реджи Фис-Эме, Nintendo не слишком заинтересована в прибыльности мобильных игр. Вместо этого компания использует такой формат как способ привлечения новой аудитории, которая потом может заинтересоваться консолями Nintendo и "полноценными" играми.