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Опубликовано 7 июля 2017, 12:39

Super Mario Run загрузили более 150 миллионов раз

Мобильная игра Super Mario Run достигла внушительного количества загрузок спустя семь месяцев после выхода.

Фото &copy;&nbsp;Flickr/david_a_l

Фото © Flickr/david_a_l

Количество загрузок Super Mario Run на мобильных устройствах превысило 150 миллионов. Для достижения этой отметки игре понадобилось семь месяцев: она была выпущена в декабре 2016 года.

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Super Mario Run загрузили более 150 миллионов раз

Фото © Flickr/david_a_l

Nintendo сообщила, что среди всех игроков Super Mario Run всего 10% заплатили за полную версию игры, в то время как остальные прошли только бесплатные уровни. В связи с этим кампания собирается пересмотреть свою модель монетизации в грядущих проектах. В частности, это коснётся мобильной игры в серии Animal Crossing, дата выхода которой пока не сообщается.

По словам президента Nintendo of America Реджи Фис-Эме, Nintendo не слишком заинтересована в прибыльности мобильных игр. Вместо этого компания использует такой формат как способ привлечения новой аудитории, которая потом может заинтересоваться консолями Nintendo и "полноценными" играми.

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Станислав Погорский
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