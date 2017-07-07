Авторы BioShock анонсировали новую игру

Проект получил название City of Brass — это экшен, уровни которого будут процедурно-генерируемыми.

Игрой занимаются выходцы из студии Irrational Games, ранее они работали над BioShock, Freedom Force и Tribes: Vengeance. Их новый проект — City of Brass, экшен от первого лица в стиле арабских сказок.

City of Brass — новый проект авторов BioShock Фото © Wikimedia Commons

Цель игры — поиск сокровищ. Игрокам предстоит выживать на улицах города, который переполнен опасностями. Если персонаж погибает, то прохождение приходится начинать с нуля.