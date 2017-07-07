Авторы League of Legends поднимут цены для игроков из Великобритании

Студии Riot Games пришлось вносить изменения в ценовую политику из-за выхода Великобритании из ЕС.

4 июля 2017 года студия Riot Games заявила о решении поднять цены на покупки в League of Legends. Изменения затронут игроков из Великобритании.

Цены в League of Legends станут выше из-за Брексита Фото © Riot Games, Inc.

Начиная с 25 июля за внутриигровую валюту британцам придётся платить на 20 процентов больше. Связано это с выходом Великобритании из Европейского союза.