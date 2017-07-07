Авторы League of Legends поднимут цены для игроков из Великобритании
Фото © Riot Games, Inc.
Студии Riot Games пришлось вносить изменения в ценовую политику из-за выхода Великобритании из ЕС.
4 июля 2017 года студия Riot Games заявила о решении поднять цены на покупки в League of Legends. Изменения затронут игроков из Великобритании.
Цены в League of Legends станут выше из-за Брексита
Фото © Riot Games, Inc.
Начиная с 25 июля за внутриигровую валюту британцам придётся платить на 20 процентов больше. Связано это с выходом Великобритании из Европейского союза.
Дело в том, что после результатов референдума курс фунта упал и не восстановился. По мнению Riot Games, из-за этого британские игроки платят в League of Legends меньше, чем жители других стран.