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Опубликовано 7 июля 2017, 09:31

Авторы League of Legends поднимут цены для игроков из Великобритании

Фото &copy; Riot Games, Inc.

Фото © Riot Games, Inc.

Студии Riot Games пришлось вносить изменения в ценовую политику из-за выхода Великобритании из ЕС.

4 июля 2017 года студия Riot Games заявила о решении поднять цены на покупки в League of Legends. Изменения затронут игроков из Великобритании.

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Цены в League of Legends станут выше из-за Брексита

Фото © Riot Games, Inc.

Начиная с 25 июля за внутриигровую валюту британцам придётся платить на 20 процентов больше. Связано это с выходом Великобритании из Европейского союза.

Дело в том, что после результатов референдума курс фунта упал и не восстановился. По мнению Riot Games, из-за этого британские игроки платят в League of Legends меньше, чем жители других стран.

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Сергей Сурепин
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